تحرك لإعادة 25 عراقياً من ليبيا وقعوا بيد شبكات التهريب

وقال القائم بالأعمال في السفارة، ، في بيان، ان "السفارة باشرت إجراءات عاجلة لإعادة الشباب المحتجزين إلى طوعاً، بالتنسيق مع السلطات ".وأشار إلى أن "الجهود تتركز حالياً على تسهيل الوثائق الرسمية وتوفير الرحلات اللازمة لضمان عودتهم في أقرب وقت ممكن".