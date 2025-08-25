في 30 دقيقة فقط.. القبض على متهمين بسرقة أموال ومصوغات ذهبية في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز: انها "شكلت فريقاً أمنيا من اجرام انتقتل إلى محل الحادث وبغضون 30 دقيقة بعد جمع المعلومات والرجوع الى المراقبة تم التعرف على المنفذين وكشف هوياتهم".واضافت: ان "الفريق استحصل الموافقات الأصولية بعد تحديد مكان المتهمين واجرى عملية مداهمة لمكان تواجدهم اسفرت عن الإطاحة بهما، وضبط كافة المسروقات بحوزتهما والتي تضمنت مبلغ قدره 33 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية تقدر بأكثر من 50 مليون دينار عراقي".وأشارت إلى انه "تم اقتيادهما إلى مركز الاحتجاز الامني لأكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولياً".