إصابة 4 منتسبين في الشرطة الاتحادية بحالات اختناق ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع فجر اليوم، بعدد من الكرفانات داخل التابعة للشرطة الاتحادية بمعسكر الصقر في ، ما أدى الى اختناق أربعة منتسبين والحاق اضرار مادية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".