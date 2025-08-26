أحدهم إرهابي.. عمليات بغداد تعلن اعتقال 103 متهمين بعملية تفتيش الكمالية والفضيلية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "عمليات نفذت اليوم ممارسة أمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (الكمالية، الفضيلية) شرقي العاصمة".وأضافت القيادة، أن "العملية نتج عنها القاء القبض على (١٠٣) متهمين، احدهم بالإرهاب وسبعة اخرين وفق مواد قانونية مختلفة إضافة إلى (٩٥) مخالفاً بينهم (٨٥) أجانب وعرب مخالفين لضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وتابعت القيادة، أن "العملية أدت الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة، ويأتي ذلك من خلال قطعاتنا الامنية في قيادتي (شرطة والفرقة الأولى شرطة اتحادية) والأجهزة الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".