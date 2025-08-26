اعتقال متهم برمي "بمبة" على دار سكني في بغداد

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز مركز ونجدة الدورة ضمن قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على رمي عبوة محلية (بمبة) على أحد الدور السكنية".وجاءت عملية إلقاء القبض، وفق البيان، "بعد تتبع الجاني ورصد تحركاته عبر المراقبة، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هويته وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي".