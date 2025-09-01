وزير الداخلية يوجه بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بميسان

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم جميع القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية العاملة في ، لمتابعة الواقع الأمني ميدانياً واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الاستقرار".وأكد الشمري ان "تواجده منذ ثلاثة أيام في المحافظة أتاح له الإطلاع عن قرب على جهود القوات الأمنية"، مشيداً "بالدعم الكبير من أهالي الذين يطالبون بفرض هيبة القانون وإنهاء مظاهر ".ووجّه "بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بالمحافظة بشكل شامل وبما يضمن معالجة مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة"، مشددا "على ضرورة إعادة تقييم أداء الضباط والمنتسبين، وتكثيف المتابعة الميدانية والاستخبارية، وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية وترسيخ مبدأ الأمن المناطقي بما يحقق طموحات المواطنين".وذكر ان "الحملات الأمنية المكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن القبض على أكثر من (300) متهم ومطلوب"، مؤكداً أن "هذه العمليات مستمرة لحين بسط الأمن والاستقرار بشكل كامل في عموم المحافظة".ودعا "جميع المطلوبين للقضاء إلى تسليم أنفسهم طوعاً"، محذراً من أن " لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، ولن يتمكن أي متهم من الإفلات من العدالة".