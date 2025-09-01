وذكر بيان للجهاز، انه "تمكّن وبجهد استثنائي نوعي عابر للحدود وبإشراف الاعلى من اعتقال شبكة تمويل رئيسية لكيان الارهابي، ومسؤولة عن تهريب الارهابيين بين عدد من بلدان العالم لصالح الكيان"، لافتاً إلى أن "هذه العملية استكمالاً جاءت لعملية نوعية نفذها عام ٢٠٢٣ في استهدفت إحدى الشبكات التابعة للكيان الإرهابي ومسؤولة عن تمويل خلاياه".وأضاف: "تم تنفيذ عملية الاعتقال في عدد من دول غرب إفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل وخارجه لغرض دعم الهيكل المالي لداعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولاً أوربية ومصالح العراق في الخارج".