تفجير مسيطر عليه في البصرة صباح الثلاثاء

وقالت القيادة في بيان، "الثلاثاء 2025/9/2 تفجير واتلاف مخلفات حربية تحت السيطرة من قبل سرية الهندسة".وأضاف البيان أن "موعد الاتلاف من الساعة التاسعة الى الحادية عشر صباحا"، مشيرا الى أن "المكان منطقة الشلامجة موقع الاتلاف المركزي".