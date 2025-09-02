"كسرة وعطش".. اعتقال العشرات وضبط أسلحة وسيارات غير مسجلة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "عمليات تواصل ممارستها الامنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (كسرة وعطش، المعكسر) بجانب ".وأضافت القيادة، أن "العملية نتج عنها القاء القبض على (٣٢) متهما، بينهم (١٥) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة المختلفة وغير المرخصة بالاضافة الى ضبط (٨) عجلات غير اصولية ( أدوات)".وتابعت القيادة، أن "ذلك يأتي من خلال تشكيلات (الفرقة الأولى والخامسة شرطة اتحادية) وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".