معظمهم أجانب.. اعتقال 71 شخصا وتجهيزات عسكرية متنوعة في بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " تواصل ممارساتها الامنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن عدد من مناطق جانب ، ما اسفر عن القاء القبض على (٧١) مخالفاً بينهم (١١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، و(٤٤) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وأكد "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة المختلفة وغير المرخصة بالاضافة الى تجهيزات عسكرية متنوعة".وبين أن "ذلك تم من خلال تشكيلات قيادتي (الفرقة الأولى شرطة اتحادية، شرطة الرصافة) وباسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".