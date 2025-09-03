البصرة.. اعتقال 26 شخصا بعد مشاجرة في القرنة

أعلنت ، مساء الأربعاء، عن اعتقال 26 شخصا بعد مشاجرة في قضاء القرنة.

وقالت القيادة في بيان، "بعد ورود إخبار بوجود مشاجرة مسلحة في قضاء القرنة، توجهت قوة عسكرية من بالاشتراك مع مركز شرطة القرنة وفصيل طوارئ الى مكان الحادث وغلق المنطقة بشكل محكم".

وأضاف البيان "تمكنت القوة من إلقاء القبض 26 شخصا على طرفي المشاجرة وضبط أعتدة مختلفة ورمانة يدوية ومسدس وبندقية كلاشنكوف"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم حسب الاجراءات القانونية".