"تلوث بكتيري" في مياه كربلاء (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها ، فإنه "بناء على شكوى من المواطنين حول تغيرات مياه الاسالة، تم سحب عينات من جميع محطات مياه المحافظة واجراء الفحص الكيميائي والبايولوجي وكانت النتيجة وجود تلوث ببكتريا بيسودو موناس مع ارتفاع نسبة العكرة.وبكتيريا (Pseudomonas) او البكتريا الزائفة، هي بكتريا انتهازية توجد في التربة او المياه وتسبب عدوى خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وتشتهر بمقاومتها للمضادات الحيوية، وتُسبب هذه مجموعة متنوعة من العدوى مثل التهابات الرئة، والمسالك البولية، والجروح، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التسمم الدموي.