بالتزامن مع "شبهات خلط النفط الإيراني".. القوات البحرية العراقية تفتش الناقلات بالمياه الاقليمية (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات المراجع وقائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن كبيان، وبمتابعة قائد قاعدة البحرية، وبأشراف أمر اللواء البحري الثاني، من أجل تأمين الحماية لمياهنا الإقليمية والمنصات النفطية، يستمر أبطال فوج المشاة البحري الأول لواء البحري الثاني قيادة قاعدة ام قصر البحرية، بتنفيذ مهمة تفتيش وحماية الناقلات النفطية والتجارية".وبينت ان "مهمة التفتيش تتم في منطقة انتظار الناقلات قبل ارسائها على ميناء النفطي، حيث يكون تأمين دخول الأشخاص العاملين في الناقلات النفطية وتفتيشهم باوراقهم الرسمية والموافقات ضمن سياق معين وتفتيش الناقلات بكافة مفاصلها القادمة من البلدان الأخرى، لحماية وتأمين المنصات النفطية ومياهنا الإقليمية العراقية من اي أعمال إرهابية".وتأتي أهمية التفتيش والتحقق من صحة الأوراق الرسمية، في الوقت الذي تتزايد الشبهات حول استخدام المياه الإقليمية العراقية والأوراق العراقية الرسمية لتهريب النفط الإيراني، فضلا عن تهريب النفط الأسود من ، خصوصا بعد ان فرضت الخزانة الامريكية عقوبات على اثنين من رجال الاعمال العراقيين المتهمين بخلط النفط الإيراني بالعراقي وتهريبه.