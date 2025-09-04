اعتقال أجانب وضبط أسلحة وأعتدة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنها "تواصل ممارساتها الامنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مناطق شرق القناة في منطقة (الفضيلية، ، حي الجزائر) بجانب ، نتج عنها القاء القبض على (20) متهما، بينهم اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وأضافت أن قواتها "ضبطت عددا من الاسلحة والاعتدة المختلفة الغير مرخصة يأتي ذلك من خلال تشكيلات الفرقتين الأولى والخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة وباسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".