اعتقال عصابة سرقة الرواتب التقاعدية من كبار السن في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة ، تمكنت مفارز مكافحة إجرام الزهور وبإسناد من دوريات نجدة الزهور من الإطاحة بمتهمين لقيامهم بسرقة الرواتب التقاعدية من كبار السن".واضاف البيان "وجاء ذلك بعد تلقي شكاوى من مواطنين تعرضوا لسرقة رواتبهم التقاعدية من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية نوع (تك تك) حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل ومتابعة المراقبة".واتم البيان "وبعد جهد أمني ميداني دؤوب، نجح الفريق في التوصل إلى هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، وقد اعترفوا بقيامهم بالسرقة وتم ايداعهم التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".