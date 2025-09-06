انفجار قرب مكتب رئيس مجلس ميسان

وقال المصدر لـ ، ان "عبوة ناسفة انفجرت قرب مجلس المحافظة مصطفى المحمداوي في منطقة الإسكان وسط ما أدى الى تضرر عجلة نوع لاندكروزر".فيما اصدر مكتب المحمداوي توضيحا بشأن الحادث، واكد في بيان ورد لـ نيوز، ان " بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا تفيد بوقوع تفجير عبوة ناسفة استهدف مكتب رئيس ، مصطفى ادعير المحمداوي، حيث ان هذه الأنباء عارية عن تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".وأضاف ان "الحادثة تمثلت بانفجار استهدف سيارة مركونة، ولم يكن له أي ارتباط بمكتب "، داعيا "الجميع إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر الشائعات وإثارة القلق بين المواطنين".