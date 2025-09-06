خلية الاعلام الأمني توضح تفاصيل ما حصل في ميسان

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، ان "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تفجير استهدف عار عن ".وأضافت ان "الحادث عبارة عن انفجار ناتج عن عبوة صوتية وُضعت في أحد الطرق العامة، وتسببت بأضرار طفيفة في مركبة كانت متوقفة على بعد نحو 25 مترًا من المكتب حسب تقرير مفرزة المتفجرات والأدلة الجنائية دون تسجيل أي إصابات بشرية".وبين ان "الحادث لا يرتبط بأي شكل بمكتب رئيس مجلس المحافظة"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات مؤكدة ان التحقيقات مستمرة لمعرفة تداعيات هذا الفعل الاجرامي ".