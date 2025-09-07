Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جرس إنذار بعد "معركة المعامل" في بغداد.. دعوة برلمانية لـ"حصر السلاح"

أمن

2025-09-07 | 10:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جرس إنذار بعد &quot;معركة المعامل&quot; في بغداد.. دعوة برلمانية لـ&quot;حصر السلاح&quot;
602 شوهد

شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك عقب نزاع عشائري اندلع الليلة الماضية على خلفية "امبير مولدة أهلية" في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجنة، انها "تؤكد باسم رئيسها وأعضائها، أن ما جرى ليلة أمس شرق العاصمة بغداد يمثل جرس إنذار خطير يكشف مجدداً حجم مخاطر السلاح المنفلت، ويهدد السلم الأهلي وهيبة الدولة"، مشددة على أن "السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة باعتبارها صاحبة الحق الدستوري والشرعي في إدارة الملف الأمني، داعية الحكومة والسلطة القضائية إلى التحرك العاجل والحازم لمحاسبة المعتدين على قواتنا الأمنية البطلة، وعدم السماح لأي جهة أو فرد بالتجاوز على القانون".

وأضاف البيان "إن القوات الأمنية هي صمام الأمان وحامية الدستور، وأي اعتداء عليها يعد جريمة خطيرة لا يمكن التهاون معها، الأمر الذي يستوجب استمرار وتنفيذ حملات دهم شاملة ضد الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتعامل معها بكل قوة وحزم حفاظاً على أرواح المواطنين ومكانة الدولة".

وأعلنت اللجنة "دعمها الكامل للقوات الأمنية في أداء واجباتها المقدسة، ومساندتها في فرض سلطة القانون وترسيخ الاستقرار، مشددة على أن القانون فوق الجميع، ولا حصانة للمعتدين على أمن العراق".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية "استشهاد أربعة من أبطال الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان ومنتسبان، وإصابة تسعة من منتسبينا الشجعان، جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف قوة من الشرطة الاتحادية أثناء تأدية واجبها في منطقة السعادة ببغداد، وهي تقوم بواجبها الوطني في فض نزاع عشائري مسلح وحماية أرواح المواطنين".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
Play
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Play
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
Play
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Play
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
Play
المفوضية تسد باب المظالم - من الأخير م٢ - حلقة ٥٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-09-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Play
العراق في دقيقة 07-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-07
Live Talk
Play
Live Talk
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
Play
الفن لغة الشباب - Live Talk - الحلقة ١١١ | 2025
10:30 | 2025-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
Play
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Play
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05

اخترنا لك
"القانون سيطبق بحزم".. عمليات امنية في بغداد تطيح بمطلوبين وتضبط أسلحة واعتدة
12:40 | 2025-09-07
الشمري يوجه بإرسال جرحى حادثة المعامل للعلاج في الخارج
11:42 | 2025-09-07
الشمري: حربنا ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية مفتوحة بلا مساومة
06:49 | 2025-09-07
بينما الرصاص يدوي بمعركة منفصلة.. معتصمو منطقة المعامل "يفرشون" معاناتهم امام قائد عمليات بغداد
04:29 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
الداخلية تقيم تشييعا ضخما لضباطها "ضحايا معركة المعامل" (صور)
03:09 | 2025-09-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.