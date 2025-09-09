مصدر: إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف جاء بشروط

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن إطلاق سراح المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف في جاء بشروط.



وقال المصدر، "عملية إطلاق سراح جاءت بشروط أهمها التمهيد للانسحاب الأميركي بلا قتال وتجنيب الصراع". وأعلن ، الثلاثاء، عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف.