سيارة "مشبوهة" تتسبب بغلق مقتربات ساحة كهرمانة وسط بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "القطع المؤقت ضمن مقتربات ساحة كهرمانة جاء بسبب الاشتباه بعجلة متروكة لوقت طويل الامر الذي استدعى استدعاء قوة أمنية لغرض تفتيشها".وأضاف المصدر، أن "القوة أكدت أن السيارة خالية من أي مادة مشبوهة، وسيتم رفعها الى أحد المراكز القريبة".