حصيلة حريق كراج صيانة السيارات في الكرادة.. 6 إصابات بينهم عناصر إطفاء

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حصيلة الحريق الذي اندلع في كراج لصيانة السيارات في شارع محطة 2000 في ، بلغت 6 إصابات بينهم اثنان من منتسبي الدفاع المدني".وأضاف المصدر، أن "الإصابات تنوعت بين حالات اختناق وحروق بسيطة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني مستمرة بعملية الإطفاء".