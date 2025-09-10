بغداد.. القبض على عصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية والدراجات

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز شرطة الزعفرانية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية والدراجات النارية داخل "، مبيناً أن "العصابة كانت تستخدم الدراجات النارية لانتزاع الحقائب بالقوة من أيدي النساء، مما سبب حالة من القلق بين الأهالي".وأضاف البيان، انه "قد تمت العملية بعد تكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، حيث تم ضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".