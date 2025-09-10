الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
بغداد.. القبض على عصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية والدراجات
أمن
2025-09-10 | 12:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية والدراجات في
منطقة الزعفرانية
.
وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز شرطة الزعفرانية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية والدراجات النارية داخل
منطقة الزعفرانية
"، مبيناً أن "العصابة كانت تستخدم الدراجات النارية لانتزاع الحقائب بالقوة من أيدي النساء، مما سبب حالة من القلق بين الأهالي".
وأضاف البيان، انه "قد تمت العملية بعد تكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، حيث تم ضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
امن
الزعفرانية
منطقة الزعفرانية
بغداد
رانية
باريت
دانية
باري
