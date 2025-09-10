تفاصيل تفكيك شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين الى العراق

وقالت المديرية في بيان تابعته ، انه "بعد متابعة دقيقة ورصد تحركات شبكة تنشط في تهريب الأجانب إلى داخل ، وبناءً على قرار ، تمكنت قوات الأسايش في ليلة 14 آب 2025 من اعتقال تاجر الهجرة غير وستة متهمين آخرين بالتعاون معه".وأضاف البيان أن "العملية أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على 14 مهاجراً غير شرعي كانوا بصدد الدخول إلى الإقليم، حيث جرى ضبطهم مخبئين داخل شاحنة".وأشار البيان إلى أن "المتهمين موقوفون حالياً وفقاً للمادة 39 من قانون الإقامة، فيما تستمر التحقيقات في ملفاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، موضحا ان "هذه العملية نُفذت من قبل الأسايش بالتنسيق مع مديرية أسايش المنافذ الحدودية".واكد "استمرار الجهود لملاحقة الشبكات التي تمارس أنشطة التهريب غير الشرعي".