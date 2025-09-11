لليوم الثالث على التوالي.. القوات الامنية "تباغت" منطقة جديدة ببغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن العاصمة وضمان سلامة المواطنين، شرعت بتطويق وتفتيش منطقة " " شرقي العاصمة".وأضاف ان "ذلك يأتي من خلال تشكيلات الفرقة "الخامسة" شرطة اتحادية وقيادة شرطة وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها".