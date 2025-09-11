القبض على 60 متهما.. حصيلة عمليات بغداد في حي البساتين و4 مناطق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص، وبإشراف ميداني للفريق الدرع الركن ، شرعت بممارسات أمنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مناطق ، الزعفرانية، المدائن، النهروان وقضاء ، بجانبي ".وأضافت القيادة، أن "العملية نتج عنها القاء القبض على (٦٠) متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بحيازة السلاح غير المرخص، و(٢٤) أجانب مخالفين لشروط وضوابط "، مبينة ان "القوات ضبطت أعدادا من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".وتابعت القيادة، أن "ذلك يأتي من خلال تشكيلات الفرقتين (المشاة السابعة عشر والاولى والخامسة شرطة اتحادية) وقيادة شرطة بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".