اعتقال منتحل صفة رسمية بالحشد الشعبي يوهم المواطنين بالتعيينات

وذكر بيان للهيئة، أن "قوة من في في ، تمكنت من الاطاحة بعنصر ينتحل صفات رسمية في الهيئة لايهام المواطنين بالتعيينات في العاصمة ، وذلك خلال عملية امنية محكمة وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص، حيث تمكنت القوة المذكورة من القاء القبض على المتهم المشار اليه وتبين قيامه بتزوير هويات تعريفية (باجات) من اجل استخدامها في منافع وأغراض شخصية".وقد استغل هذا الشخص، وفق البيان، "ادعاء الانتماء للحشد الشعبي للقيام بعمليات نصب واحتيال على المواطنين واستيفاء مبالغ مالية منهم عبر إيهامهم بالتعيين على ملاك الهيئة"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل وإحالته إلى الجهات المختصة".