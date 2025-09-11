شرطة كركوك تعلن اعتقال منفذ جريمة القتل في الدبس

أعلنت ، عن اعتقال منفذ جريمة القتل في قضاء الدبس.

وجاء في بيان للقيادة، "بعد حدوث شجار بين عائلة واحدة على إثر خلافات ومقتل اثنين واصابة آخر على يد ابن عمهم وهروب الجاني الى قضاء ضمن قاطع أعمال وبمتابعة قائد شرطة لواء الشرطة فتاح وبناءً على توجيه قائد شرطة اللواء حبيب وباشرافه الشخصي شرعت مفارز قيادة شرطة صلاح الدين بالبحث والتحري وجمع المعلومات".

وأضاف البيان "خلال ساعات تمكنت المفارز من القبض على الجاني في عملية أمنية محكمة"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة (406) ق ع لينال جزاءه العادل".

وكان مصدر أمني أفاد، الخميس، بمقتل شقيقين واصابة اخيهم الثالث بنيران ابن عمهم في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.