الكونغرس يقر موازنة "وزارة الحرب".. و60% من تخصيصات "محاربة داعش" ستكون للعراق

ووافق المشرعون في الأمريكي على القانون على الرغم من الاعتراضات القوية من الديمقراطيين بشأن المعارك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وعدم وجود قيود على الاستخدام الرئاسي للحرس الوطني، كما يتضمن القانون زيادة في رواتب أفراد الخدمة بنسبة 3.8% بحلول عام 2026، وزيادة في قوام بنحو 26 ألف جندي العام المقبل.وبلغ اجمالي الأموال المخصصة الى محاربة تنظيم 357 مليون دولار، حصة منها 212.5 مليون دولار، وسوريا 130 مليون دولار، ولبنان 15 مليون دولار، ما يعني ان 60% من الأموال المخصصة لتدريب القوات ومحاربة داعش ذهبت لصالح العراق.وعمومًا، انخفض اجمالي المنح المالية من البنتاغون للقوات الأمنية العراقية بنسبة 45% للعام 2026 مقارنة بالعام الحالي 2025، حيث انخفضت من 381 مليون دولار الى 212 مليون دولار، اما فتم تخفيضها بحوالي 13% من 148 مليون دولار الى 130 مليون دولار والتي غالبا تذهب لقوات قسد، فيما تم استحداث منح 15 مليون دولار بعدما كانت لا يتم منحها شيء.