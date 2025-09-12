الداخلية ترد على مزاعم فتح باب التطوع بصفة شرطي

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد عباس في بيان "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن فتح باب التطوع بصفة شرطي على ملاك قيادة قوات الحدود بالوقت الحالي".وأضاف، "في حال وجود أي دعوة للتطوع سيتم الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية لوزارة الداخلية".