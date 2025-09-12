بعملية استهدفت مناطق الشرق.. اعتقال نحو 70 متهماً ومخالفاً وضبط أسلحة في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار السلاح غير المرخص، وبممارسات امنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مناطق (حي طارق، والدسيم، سبع قصور) شرقي العاصمة، والتي نتج عنها القاء القبض على (٣٦) متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالإرهاب واخر بجرائم القتل و(٣٢) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وبحسب البيان، "ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة، يأتي ذلك من خلال تشكيلات الفرقة (لخامسة شرطة اتحادية) وقيادة شرطة بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".