الاطاحة بمتهم بالمحتوى الهابط في بغداد

وذكر بيان للقيادة، أن "قوة من فوج طوارئ الثالث وبالاشتراك مع مفارز الأمن السياحي، نفذت عملية بحق المتهم الصادر بحقه أمر قبض وتحري وفق أحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقية، والخاصة بالأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام (محتوى هابط)".وأضاف البيان، "جرى تسليم المتهم إلى جهة الطلب أصوليًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".