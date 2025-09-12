ميسان.. افشال محاولة سرقة الكابلات الكهربائية لكورنيش شارع دجلة

وذكرت القيادة في بيان انه "ومن خلال انتشار الدوريات والمفارز الامنية ضمن الواجبات الاعتيادية المعمول بها ، تمكنت دوريات شرطة النجدة ضمن قاطع البلدة من رصد مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون قطع الكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع كورنيش ، إذ قامت بتطويق المكان وملاحقتهم وبعد عملية محاصرة تمت الاطاحة بهم وضبط دراجة نوع ستوته تابعه لهم" .وأشارت إلى "إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات اللازمة اصولياً".