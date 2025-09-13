عمليات بغداد تباشر بحملة امنية واسعة في هذه المناطق من العاصمة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية تهدف الى ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة اوكار السلاح غير المرخص بتطويق وتفتيش مناطق (سبع البور، المدائن، المحمودية) بجانبي ".وتابعت، انه "يأتي ذلك من خلال تشكيلات فرقة (المشاة السابعة عشر، "الاولى والثانية" شرطة اتحادية) وباسناد قيادتي شرطة الكرخ والرصافة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها".