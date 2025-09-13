الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540472-638933631209984333.jpg
بيان رسمي بشأن إسقاط "مسيرة" في بغداد
أمن
2025-09-13 | 08:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
941 شوهد
أصدرت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم السبت، بياناً رسمياً بشأن إسقاط طائرة مسيرة في
المنطقة الخضراء
.
وذكرت القيادة في بيان، انها "تود أن توضح للرأي العام، أن الطائرة المسيرة التي تم سقوطها ضمن محيط
المنطقة الخضراء
هي عبارة عن (درون) مخصصة لأغراض التصوير فقط".
وأكدت أن "عملية إسقاطها تمت نتيجة خلل فني فيها وندعو وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الشائعات".
وكان قد كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة الطائرة المُسيرة التي تم اسقاطها في المنطقة
الخضراء
وسط العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "المسيرة التي تم اسقاطها ضمن محيط المنطقة الخضراء عبارة عن (درون) تستخدم للتصوير".
وأكد المصدر، أن "الطائرة لا تحمل اي مواد متفجرة واسقطت بعد تفعيل الدفاعات الجوية الموجودة في السفارة الامريكية، فوق مبنى
المحكمة الاتحادية
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إسقاط مسيرة "إسرائيلية" في طهران
18:18 | 2025-06-22
بغداد.. توضيح بشأن إسقاط "مُسيرة" في المنطقة الخضراء
08:02 | 2025-09-13
بيان رسمي ينفي "تورط 30 سورياً" في حريق الكوت
15:45 | 2025-07-18
روسيا "تنتظر" بيان ترامب "الهام" بشأن أوكرانيا
08:17 | 2025-07-11
عمليات
بغداد
قيادة عمليات بغداد
المحكمة الاتحادية
المنطقة الخضراء
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
سومرية نيوز
السومرية
الخضراء
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
30.77%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
27.74%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة.. والداخلية تؤكد: لا نتشرف به
أمن
21.44%
05:30 | 2025-09-13
إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة.. والداخلية تؤكد: لا نتشرف به
05:30 | 2025-09-13
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
أمن
20.05%
01:52 | 2025-09-13
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
01:52 | 2025-09-13
اخترنا لك
عمليات نوعية في وادي الشاي.. تطهير 1000 متر وتدمير مخلفات الإرهاب في صلاح الدين
11:43 | 2025-09-13
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
من ضمنهم الناقل.. الإطاحة بأجانب أجانب يرومون دخول العراق بصورة غير قانونية
10:52 | 2025-09-13
أعمدة الدخان تتصاعد في الخضراء.. مصدر لـ السومرية: حريق نفايات
08:57 | 2025-09-13
العراق يتولى إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة
08:25 | 2025-09-13
عمليات بغداد ترد على مزاعم "اختفاء 8 شبان في الطارمية"
08:06 | 2025-09-13
