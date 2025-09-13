بيان رسمي بشأن إسقاط "مسيرة" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، انها "تود أن توضح للرأي العام، أن الطائرة المسيرة التي تم سقوطها ضمن محيط هي عبارة عن (درون) مخصصة لأغراض التصوير فقط".وأكدت أن "عملية إسقاطها تمت نتيجة خلل فني فيها وندعو وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الشائعات".وكان قد كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة الطائرة المُسيرة التي تم اسقاطها في المنطقة وسط العاصمة .وقال المصدر لـ ، إن "المسيرة التي تم اسقاطها ضمن محيط المنطقة الخضراء عبارة عن (درون) تستخدم للتصوير".وأكد المصدر، أن "الطائرة لا تحمل اي مواد متفجرة واسقطت بعد تفعيل الدفاعات الجوية الموجودة في السفارة الامريكية، فوق مبنى ".