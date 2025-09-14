بعد اعتقال 325 شخصا باسبوع.. تطويق واقتحام امني لـ 7 مناطق جديدة ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تعزيزاً لأمن المناطق وحفاظاً على سلامة المواطنين، شرعت بممارسات امنية وتباشر بتطويق وتفتيش مناطق (شاعورة ام جدر، البلديات، الوردية، ، ، ، الراكوب) بجانبي ".وأضافت ان "ذلك يأتي بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة اوكار السلاح الغير مرخص من خلال تشكيلات فرقة (المشاة السابعة عشر، "الاولى والثانية والخامسة" شرطة اتحادية) وبإسناد قيادتي شرطة الكرخ والرصافة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها".وقبل 5 أيام اطلقت عمليات بغداد حملات امنية على عدة مناطق بينها السعادة والرشاد على خلفية سقوط عدد من الضباط والمنتسبين بنيران نزاع عشائري، ما أدى لاعتقال 325 شخصا خلال 5 أيام.