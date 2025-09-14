بعد اعتقال 325 شخصا باسبوع.. تطويق واقتحام امني لـ 7 مناطق جديدة ببغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540515-638934293853827088.jpg
بعد اعتقال 325 شخصا باسبوع.. تطويق واقتحام امني لـ 7 مناطق جديدة ببغداد
أمن
2025-09-14 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
791 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الاحد، المباشرة بعملية امنية جديدة في 7 مناطق من العاصمة
بغداد
، بعد قرب انتهاء الحملة الأمنية التي انطلقت بعدة مناطق
شرق بغداد
والتي قادت لاعتقال 325 مطلوبا بقضايا مختلفة.
وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تعزيزاً لأمن المناطق وحفاظاً على سلامة المواطنين، شرعت
قيادة عمليات بغداد
بممارسات امنية وتباشر بتطويق وتفتيش مناطق (شاعورة ام جدر، البلديات، الوردية،
الغزالية
،
العامرية
،
شاطئ التاجي الجنوبي
، الراكوب) بجانبي
الكرخ
والرصافة
".
وأضافت ان "ذلك يأتي بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة اوكار السلاح الغير مرخص من خلال تشكيلات فرقة (المشاة السابعة عشر، "الاولى والثانية والخامسة" شرطة اتحادية) وبإسناد قيادتي شرطة
بغداد
الكرخ والرصافة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها".
وقبل 5 أيام اطلقت عمليات بغداد حملات امنية على عدة مناطق بينها السعادة والرشاد على خلفية سقوط عدد من الضباط والمنتسبين بنيران نزاع عشائري، ما أدى لاعتقال 325 شخصا خلال 5 أيام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رئيس الجمهورية للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: ضرورة مواصلة جهود تطويق مناطق التوتر
08:04 | 2025-07-16
بعد إعلانها "حرب مفتوحة".. اقتحام امني واسع لمناطق جديدة شرقي بغداد
01:55 | 2025-09-10
100 قطعة سلاح وقنابل ضبطت بمنطقتين ببغداد بعد ساعات من بدء عملية امنية
05:09 | 2025-09-09
وفاة 7 اشخاص من عائلة واحدة بحريق التهم منزلهم في حي اور ببغداد
06:43 | 2025-08-13
عمليات امنية
بغداد
شاطئ التاجي الجنوبي
قيادة عمليات بغداد
السومرية نيوز
شاطئ التاجي
سومرية نيوز
شرق بغداد
السومرية
العامرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
38.01%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
محليات
28.03%
06:21 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
06:21 | 2025-09-13
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
18.18%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
محليات
15.79%
10:45 | 2025-09-13
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
10:45 | 2025-09-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
بينهم امرأة.. اعتقال 3 إرهابيين في نينوى والأنبار
06:01 | 2025-09-14
نداء استغاثة يحرك قاعدة أم قصر البحرية.. ماذا حدث قرب ميناء الفاو الكبير؟
04:21 | 2025-09-14
مصرع واصابة 5 اشخاص بانقلاب صهريج واصطدام مركبتين غربي بغداد
01:51 | 2025-09-14
مصرع عامل وإصابة مواطن بحادثين في بغداد
15:41 | 2025-09-13
عمليات نوعية في وادي الشاي.. تطهير 1000 متر وتدمير مخلفات الإرهاب في صلاح الدين
11:43 | 2025-09-13
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.