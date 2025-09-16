الداخلية توضح بشأن فيديو لتغاضي شرطي مرور عن مخالفة مقابل أموال

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا يظهر فيه أحد عناصر شرطة المرور، وهو يحاول التغاضي عن مخالفة مقابل دفع أموال له من قبل السائق المخالف".وأوضحت أن "هذا المقطع الفيديوي قديم ومنذ 4 سنوات بالتحديد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر على تصرفه غير القانوني في حينها".وأكدت أن "الجهات المختصة متابعة لأي مخالفة، ولن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع"، داعية الى "التأكد من أي مادة إعلامية قبل تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن أي محاولات تدخل في جانب إيهام المواطنين".