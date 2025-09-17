اعتقال شخص بسبب مقطع فيديو في صلاح الدين

وذكر بيان للقيادة، انه "تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بإطلاق العيارات النارية بواسطة مسدس ضمن منطقة . وعلى الفور، باشرت مفارز بالتحري وجمع المعلومات، حيث تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، ويدعى (و.ط.ن. الكراعي)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليًا، وضُبط السلاح المستخدم في الحادثة".وأكدت القيادة: "عدم التهاون مطلقًا مع مطلقي العيارات النارية في أي ظرف أو مناسبة، لما تمثله هذه الأفعال من خطر جسيم على حياة المواطنين وإخلال بالأمن والنظام العام".