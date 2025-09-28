Alsumaria Tv
وزير الدفاع يكشف مستقبل العلاقة مع واشنطن ويكشف عن "خطة شاملة" لحماية الأجواء العراقية

أمن

2025-09-28 | 10:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير الدفاع يكشف مستقبل العلاقة مع واشنطن ويكشف عن "خطة شاملة" لحماية الأجواء العراقية
272 شوهد

كشف وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الاحد، عن مستقبل العلاقات العراقية – الأميركية، فيما أكد وجود خطة استراتيجية شاملة لحماية أجواء البلاد.

وقال العباسي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، تابعته السومرية نيوز، إن "حالة التعافي للجيش العراقي هي التي جعلتنا نعيد تقييم علاقتنا مع دول التحالف الدولي، الذي تشكّل لمحاربة (داعش) نحو علاقات ثنائية تحكمها مصالحنا المشتركة".

وبشأن طبيعة العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال وزير الدفاع العراقي إن "استمرار هذه العلاقة يُمثل نهجاً حكومياً نحو تطويرها، والعمل تحت مسار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، على أن حالة التعافي في القوات المسلحة العراقية أعطت زخماً كبيراً لمناقشة إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق في سبتمبر (أيلول) 2025 وسبتمبر 2026".

وأكد، أن "العمل مستمر بين بغداد وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب والتدريب وبناء القدرات للقوات المسلحة، والتجهيز والتسليح لصنوف الأسلحة في الجيش العراقي، وهذا ما نعمل عليه خلال هذه المرحلة والمراحل المقبلة في وزارة الدفاع واللجنة العليا للتسليح برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني".

وأشار إلى "الشروع بإعداد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين الأجواء العراقية من خلال تطوير منظومة الدفاع الجوي، مبيناً أن الخطة تضمنت خطوات مدروسة، بدأت بإجراء تقييم شامل للواقع التسليحي القائم، ورصد التحديات والفراغات التي تعاني منها المنظومة، سواء على صعيد الجاهزية التقنية أو التعاقدات السابقة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، باشرنا منذ العام الماضي باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة، كان أبرزها توقيع اتفاق استراتيجي مع شركة (LIG Nex1) الكورية، التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث سيكون مطلع 2026 عام تطور كبير لسلاح الدفاع الجوي، حيث من المقرر أن نتسلّم الوجبة الأولى من هذه المنظومة خلال الأشهر المقبلة".

وكشف وزير الدفاع العراقي عن تسلم العراق "الوجبة الأولى من الطائرات الفرنسية متعددة المهام من نوع (كاركال)، وستتوالى الدفعات الأخرى خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وأوضح أنه "على الرغم مما ورثناه من تحديات لا سيما فيما يخص منظومة الدفاع الجوي والإخفاقات السابقة في مجال التعاقدات، لكننا وضعنا هذه الملفات في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على معالجتها من خلال خطط أعدت لهذا الغرض".
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
Play
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
Play
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Play
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26

