استطلاع مسلح في محيط العاصمة بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ومن خلال تشكيلاتها في وزارتي الدفاع والداخلية بإسناد الاجهزة الامنية والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، شرعت بتنفيذ ممارسات امنية واسعة للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح شملت عدد من مناطق محيط العاصمة".وبينت ان ذلك يأتي حفاظا على المنجز الأمني المتحقق وبهدف تعزيز الامن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن وسلامة المواطنين.