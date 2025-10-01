النزاهـة تضبط ١١ متهما بالتجـاوز على عقارات الدولة في نينوى

الهيئة ذكؤت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتأليف فريق عملٍ من مُحقّقي مُديريَّة تحقيق ؛ للقيام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة لحالات التجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ تعود ملكيَّـتها لوزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط (١١) مُتَّهماً؛ لقيامهم بالتجاوز والاستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها (١٠٠) دونم وتقطيعها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقوانين، ودون استحصال المُوافقات القانونيَّـة".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار(١٥٤ لسنة ٢٠٠١)".