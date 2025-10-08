القبض على متهم بحوزته 147 شريطا نوع "وردي" وسمكري يمارس اعمال الشعوذة ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "مفارز قاطع شرطة تمكنت من ضبط (147 شريطاً) نوع (وردي) تحتوي على (2940 حبة مخدرة) بحوزة أحد المتهمين يسكن منطقة الطي في الكاظمية"، مبينة انه "تم القبض عليه في الحال".وأضافت "كما ألقت مفارز ، بالتنسيق مع قاطع الكاظمية، القبض على متهم آخر يعمل (سمكري) لاتهامه بممارسة أعمال الشعوذة داخل أحد المجمعات في الكاظمية"، لافتا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".