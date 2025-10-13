الداخلية تصدر توضيحاً بشأن صور المرشحين للانتخابات

وذكر بيان للوزارة، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود توجيه منسوب لوزير الداخلية حول (عدم حماية أي صورة لأي مرشح من مرشحي انتخابات للعام 2025 وليس لرجل الأمن دخل فيها ولا يسمح بوضع الصور قرب الدوريات والمراكز الأمنية) وهذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها"، مؤكدة أن "واجبها الوطني والمهني يحتم عليها توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المرشحين للانتخابات والمقترعين وحماية مراكز الاقتراع بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والتنسيق العالي مع ، وقد شرعت بالعديد من الإجراءات المتعلقة بتأمين العملية الانتخابية لإنجاح هذه الانتخابات الديمقراطية الدستورية".وأضاف البيان، "إن ستحاسب بقوة كل من تسول له نفسه إطلاق الشائعات المغرضة وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحاول نسب معلومات مضللة أو من يقوم بتداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".واتم البيان، "لقد أثبتت وزارة الداخلية قدرتها وفي أكثر من مناسبة على توفير الحماية الكاملة وضمان تحقيق الأمن وستبقى كما عهدها أبناء شعبنا الكريم وزارة كل العراقيين والمضحية من أجل أمن واستقرار البلاد وخدمة المواطنين".