الاستخبارات العسكرية تطيح بـ3 من تجار ومروجي المخدرات في ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية وضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على آفة وما تحمله من مخاطر على المواطن تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في ".وأضافت المديرية، أن "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركات المطلوبين حيث ألقت مفارز قسم استخبارات وأمن فرقة المغاوير 22 القبض عليهم، وهم من المطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 و32) من والمؤثرات العقلية وقد تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".