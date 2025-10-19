شرطة بابل تطيح بمسلّحٍ "ثمل" أطلق النار من مركبته واصطدم بسيارتين مدنيتين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "في إنجاز أمني جديد يُجسّد يقظة العيون الساهرة، تمكنت إحدى دوريات قاطع مديرية شرطة الأقضية في ، وبالتعاون مع أحد المواطنين الشجعان، من إلقاء القبض على سائق مركبة أقدم على إطلاق العيارات النارية من داخل سيارته في منطقة بزل حجي علي" .وأضافت القيادة، "على الفور تم إشعار السيطرة المركزية التي قامت بتتبع مسار العجلة عبر المراقبة، ليتضح تحركها باتجاه شارع 100 ، حيث تم تعقّبها بدلالة المخبر" .وتابعت القيادة، أنه "خلال المطاردة، حاول السائق الفرار بسرعةٍ جنونية ما أدى إلى فقدانه السيطرة على مركبته واصطدامه بعجلتين كانتا في الطريق، وقد بيّن تقرير المرور أن المتهم يتحمّل كامل المسؤولية بنسبة 100٪ عن الحادث" .وأوضحت القيادة، "وبعد توقف المركبة، تحرك أبطال الدورية بسرعةٍ واحترافية، ليتم القبض على المتهم وضبط سلاح ناري نوع كلاشنكوف كان بحوزته، إضافة إلى قنينة مشروبات كحولية داخل العجلة" .وأشارت القيادة الى "ضبط المبرزات وإحالة المتهم إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".