في بغداد.. رفع صاروخ قاذفة قديم تحت جسر

أفاد مصدر أمني، برفع صاروخ قاذفة قديم تحت .

وقال المصدر في حديث لـ ، "نظرا لانخفاض منسوب المياه في نهر تم مشاهدة صاروخ قاذفة قديم تالف تحت باب المعظم تم رفعه من قبل الدفاع المدني".

وأضاف أن "ما تم تداوله بخصوص العثور على قذائف موجهة على المنطقة الخضراء غير صحيح".