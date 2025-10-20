خطة أمنية واسعة: رفع عدد مراكز شرطة الرصافة من 44 إلى 60 خلال عام واحد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطة أمنية واسعة: رفع عدد مراكز شرطة الرصافة من 44 إلى 60 خلال عام واحد

أمن

2025-10-20 | 04:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطة أمنية واسعة: رفع عدد مراكز شرطة الرصافة من 44 إلى 60 خلال عام واحد
101 شوهد

السومرية نيوز – امن

ضمن خطتها لتعزيز الخدمات الأمنية وتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، شرعت قيادة شرطة الرصافة خلال أكثر من عام، في استحداث ستة عشر مركز شرطة جديدا، ضمن مشروع شامل يهدف إلى تعزيز الوجود الميداني ورفع مستوى الاستجابة الأمنية.

مدير قسم الإعلام في القيادة، العميد حسين علي مزهر، قال إن "قائد شرطة الرصافة، ومنذ تسنّمه مهامه في الثامن من كانون الأول عام 2023، أجرى دراسة تفصيلية لواقع القاطع الأمني، كشفت عن وجود مناطق مأهولة بالسكان تفتقر إلى مراكز شرطة، ما استدعى التوسع بعدد المراكز ورفعها من أربعة وأربعين مركزاً إلى ستين مركزاً".

وبيّن، أن "المراكز الجديدة التي جرى استحداثها تشمل مراكز شرطة (الوزيرية والجادرية والسعادة وغزة والكرغولية، والرستمية، فضلا عن مركز شرطة الربيع)، إلى جانب مراكز أخرى ضمن التوسعة الجديدة. كما تم استحداث قسم شرطة الزعفرانية بعد أن كان تابعاً إلى شرطة الكرادة، وأصبح حالياً قسماً مستقلاً يضم ثلاثة مراكز شرطة فرعية، إلى جانب مركز شرطة أم الكبر والغزلان، في انسجام مع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة"، مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى هذه المراكز، هناك مركزان تخصصيان للأحداث، أحدهما في شرق القناة والآخر في غربها، لتقديم خدمات موجهة لفئات عمرية محددة، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الخاصة بهذه الفئة".

وأوضح، أنه "جرى خلال العام ذاته استحداث تسعة عشر قاطع نجدة لتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية، إلى جانب تسعة عشر قاطعاً لحماية المنشآت الحيوية والدوائر الحكومية ضمن قاطع الرصافة، بهدف تعزيز الأمن الداخلي وتأمين المؤسسات الرسمية".

وأكد العميد مزهر، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية القيادة لتقوية الانتشار الأمني وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، بما يتناسب مع التوسع السكاني والعمراني في العاصمة بغداد، وضمن التوجيهات العامة لوزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءته الميدانية".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
Play
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Play
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Live Talk
Play
Live Talk
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
Play
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
عشرين
Play
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
Play
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
Play
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Play
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
Play
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Play
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
Play
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
Play
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
Play
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
Play
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Play
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Live Talk
Play
Live Talk
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
Play
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
عشرين
Play
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
Play
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
Play
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Play
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
Play
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Play
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
Play
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
Play
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
Play
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17

اخترنا لك
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
السجن 25 عاما بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير عقارات ببغداد
06:43 | 2025-10-20
الإعدام بحق "إرهابي" فجر سيارتين مفخختين في قضاء الرميثة
05:30 | 2025-10-20
في بغداد.. رفع صاروخ قاذفة قديم تحت جسر
17:05 | 2025-10-19
اعتقال "عريس" بسبب اطلاق نار عشوائي في بغداد
16:49 | 2025-10-19
العراق يعلن القبض على 3 صيادين كويتيين
13:43 | 2025-10-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.