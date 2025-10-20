خطة أمنية واسعة: رفع عدد مراكز شرطة الرصافة من 44 إلى 60 خلال عام واحد

مدير في القيادة، ، قال إن "قائد شرطة ، ومنذ تسنّمه مهامه في الثامن من كانون الأول عام 2023، أجرى دراسة تفصيلية لواقع القاطع الأمني، كشفت عن وجود مناطق مأهولة بالسكان تفتقر إلى مراكز شرطة، ما استدعى التوسع بعدد المراكز ورفعها من أربعة وأربعين مركزاً إلى ستين مركزاً".وبيّن، أن "المراكز الجديدة التي جرى استحداثها تشمل مراكز شرطة (الوزيرية والجادرية والسعادة وغزة والكرغولية، والرستمية، فضلا عن مركز شرطة الربيع)، إلى جانب مراكز أخرى ضمن التوسعة الجديدة. كما تم استحداث قسم شرطة الزعفرانية بعد أن كان تابعاً إلى شرطة ، وأصبح حالياً قسماً مستقلاً يضم ثلاثة مراكز شرطة فرعية، إلى جانب مركز شرطة أم الكبر والغزلان، في انسجام مع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة"، مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى هذه المراكز، هناك مركزان تخصصيان للأحداث، أحدهما في شرق القناة والآخر في غربها، لتقديم خدمات موجهة لفئات عمرية محددة، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الخاصة بهذه الفئة".وأوضح، أنه "جرى خلال العام ذاته استحداث تسعة عشر قاطع نجدة لتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية، إلى جانب تسعة عشر قاطعاً لحماية المنشآت الحيوية والدوائر الحكومية ضمن قاطع الرصافة، بهدف تعزيز الأمن الداخلي وتأمين المؤسسات الرسمية".وأكد العميد مزهر، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية القيادة لتقوية الانتشار الأمني وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، بما يتناسب مع التوسع السكاني والعمراني في العاصمة ، وضمن التوجيهات العامة لوزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءته الميدانية".