السجن 25 عاما بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير عقارات ببغداد

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان أقدم المدان بالاشتراك مع متهمين اخرين بالتلاعب والتزوير في مستندات واوليات مجموعة من العقارات خلافا لأحكام القانون، كما ضبط داخل منزله على سندات التسجيل العقارية، وكتب مختلفة تعود إلى دوائر الدولة".وتابع، ان " الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".