كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن هناك شخصاً واحداً مشتبه به وقيد التحقيق، لكن لا توجد أي عملية اعتقال فعلية لمنفذ عملية الاغتيال حتى الآن.وكان قد اغتيل فجر يوم الأربعاء (15 تشرين الأول/أكتوبر 2025) بانفجار عبوة ناسفة لاصقة وُضعت أسفل سيارته أثناء مروره في شمالي ، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة عدد من مرافقيه بجروح متفاوتة.وأكدت أنها شكّلت لجنة تحقيق عليا بأمر من ، في حين أشارت مصادر محلية إلى أن العبوة قد زُرعت مسبقًا قرب منزله، وأن الانفجار وقع أثناء عودته من جولة انتخابية ليلية ضمن حملته.يبقى الملف الأمني الخاص بالاغتيال قيد التحقيق، فيما تحذر الجهات الرسمية من تداول الأخبار غير المؤكدة حول عملية القبض على القاتل.