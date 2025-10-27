الصفحة الرئيسية
الحبس الشديد لعنصر مرور اختلس جزءًا من أموال "الغرامات"
أمن
2025-10-27 | 04:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 شوهد
السومرية
نيوز-امن
اعلن
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الاثنين، اصدار حكم بالحبس الشديد لسنتين بحق موظف بمديرية المرور اختلس جزءا من أموال الغرامات المرورية.
وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات
الرصافة
، أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان يعمل موظف في
مديرية المرور العامة
عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".
وأوضح ان "المدان اقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب في وصولات الجباية بعدما أرسل مبالغ الغرامات إلى
مديرية المرور
العامة بمبلغ اقل من الواجب استحصاله".
وبين ان "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه مع الاستدلال بالمادة 132/ 3".
