الحبس الشديد لعنصر مرور اختلس جزءًا من أموال "الغرامات"

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ، أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان يعمل موظف في عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".وأوضح ان "المدان اقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب في وصولات الجباية بعدما أرسل مبالغ الغرامات إلى العامة بمبلغ اقل من الواجب استحصاله".وبين ان "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه مع الاستدلال بالمادة 132/ 3".