الداخلية: القبض على شخص تسبب بانتحار 30 شخصا بسبب لعبة الروبلكس

وقال الاتجار بالبشر في الوزارة اللواء في مؤتمر صحفي حضرته ، ان "معلومات وردتنا عن طريق بان احد الأشخاص يستدرج الضحايا لغرض إيذاء انفسهم وكتب أسماؤهم بالدم على الأجساد ويحرضون على العنف والايذاء النفسي والانتحار وحرق الحيوانات، بالاستناد الى لعبة الروبلكس".واضاف "عندما القينا القبض على هذا المتهم بعد سيطرتنا على الكثير من الضحايا واخرها اقدام فتاة على الانتحار، تبين ان هذا المتهم أوقع 30 ضحية بواقع 29 من والأجنبية وواحد في ".وشدد على "ضرورة متابعة الانباء عند تصفحهم مواقع التواصل ومنعم من استخدام مثل هذه الألعاب".